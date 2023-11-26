نابلس: تشييع جثمان الشهيد صنوبر في يتما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد عدي صنوبر (30 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية يتما، جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بمحافظة نابلس، باتجاه مسقط رأسه في بلدة يتما، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل ان يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت استشهاد الشاب صنوبر بعد إصابته بالرصاص الحي بالوجه، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقرية، ونقل إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.



