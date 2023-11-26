الخارجية الروسية: أجلينا 762 مواطنا روسيا من أصل 950 من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وإجراءات الإجلاء ستستمر.

وقالت الوزارة في بيان: "في 25 نوفمبر، وصلت إلى موسكو مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد الأسر الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وبلغ عددهم 105 أشخاص. وفي المجموع، تم إجلاء 762 من أصل حوالي 950 شخصا طلبوا المساعدة في الخروج من قطاع غزة ووصلوا إلى موسكو عبر رحلات جوية خاصة لوزارة الطوارئ الروسية عبر مطار القاهرة”.

وأشار البيان إلى أن فرق وزارة الخارجية الروسية قدمت المساعدة اللازمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في إجراءات عبور الحدود والهجرة ومراقبة الجوازات.

وأكدت الوزارة: "تستمر عمليات الإجلاء. وتبذل البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى جهودا لضمان الإبعاد الآمن والسريع للروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع".

وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.

وفي المجموع العام، وصل أكثر من 750 مواطنا روسيا، منذ 12 أكتوبر، إلى مطار دوموديدوفو على متن 8 رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.