حاملو الجواز الأميركي.. ما عددهم بإسرائيل وغزة والضفة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الأسابيع الماضية، وجهت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا لرعاياها في إسرائيل، وفي دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت عن مقتل 33 أميركيا في دولة الاحتلال خلال عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

فما هو العدد الحقيقي لمواطني الولايات المتحدة في منطقة الصراع؟

إسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 600 ألف أميركي كانوا في

دولة الاحتلال قبل 7 أكتوبر، معظمهم من سكان البلاد.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن 10 أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن "البعض منهم على الأقل" محتجزون لدى حركة حماس.

وأصبح مواطنان أميركيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج دولة الاحتلال للمواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.

كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأميركيين من "إعادة النظر في السفر" إلى البلاد.

غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع 400 أميركي في غزة يرغبون في المغادرة، مع ارتفاع العدد إلى حوالي 1000 مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسرهم.

تم فتح معبر رفح بين غزة ومصر الأربعاء للسماح لبعض المواطنين الأجانب والجرحى الفلسطينيين بمغادرة غزة، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لأي شخص بمغادرة القطاع منذ بدء الحرب.

وقد نُصح المواطنون الأميركيون في القطاع بالتحرك جنوبا نحو معبر رفح قبل إعادة فتحه المحتملة، وتم إجلاء العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، رغم أن العديد منهم ما زالوا في غزة.

كان مسؤولون أميركيون قد قدروا في السابق أن ما بين 500 إلى 600 أميركي من أصل فلسطيني يعيشون في غزة. كما حوصرت العديد من العائلات التي سافرت إلى غزة من الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

الضفة الغربية

يعيش ما يقرب من 45 ألف إلى 60 ألف أميركي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي.

لكن مسؤولا إسرائيليا وضع تقديرا أقل بكثير قائلا لرويترز إنه يتراوح بين 15 و20 ألفا.