برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي للمستقبل ينطلق غداً بمشاركة 2500 خبير ومتخصص عالمي

تنطلق يوم غد الاثنين أعمال الدورة الثانية من " منتدى دبي للمستقبل "، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.



وتتضمن أجندة المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في "متحف المستقبل"

70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين يشارك خلالها أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول العالم، باستعراض رؤاهم حول مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.



ويستضيف المنتدى أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات تصميم المستقبل.



جلسات اليوم الأول

وتشمل فعاليات اليوم الأول من "منتدى دبي للمستقبل" جلسة رئيسة للدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، تناقش خلالها تحول قطاع الطاقة والسيناريوهات المستقبلية.

كما يستضيف المنتدى جلسة حوارية خاصة يشارك فيها رائدا الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري إلى جانب مجموعة من رواد الفضاء من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتحاورهم جين ويذرسبون من يورونيوز.

ويشارك في اليوم الأول أيضاً كل من آدم كاهانا، مدير "ريوس بارتنرز"، وبول سافو، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، في جلسة حوارية حول كيفية تفكير خبراء استشراف المستقبل. يلي ذلك كلمة رئيسية تقدمها سارة دافانزو، رئيس قطاع تجربة العملاء في مؤسسة "بيير فابر" تستعرض خلالها إسهام تقنيات الواقع المعزز في استكشاف مستقبل التنوع البيولوجي.

جلسة خاصة حول (COP28)

وسيشارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى جانب صابرين رحمن، مدير إدارة الشراكات في (COP28)، وآسيا الشحي، مفاوض شؤون التكنولوجيا والعلوم والابتكار في (COP28)، وديفيد ليفينغستون، كبير المستشارين والعضو المنتدب لشؤون الطاقة لدى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ويحاورهم أندرو زولي، الرئيس التنفيذي للتأثير في شركة بلانيت.

4 محاور رئيسية

كما تشهد فعاليات اليوم الأول 16 جلسة تركز على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان. وتتناول هذه الجلسات مواضيع متنوعة مثل "ما هي عملة المستقبل؟"، و"الابتكار الجديد في قطاعات الطاقة"، و"دور الاستشراف الاستراتيجي في تطوير سياسات مستقبلية متوازنة"، و"الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي"، و"مستقبل المجتمعات في ظل تزايد عدد سكان العالم"، و"مناقشة تحديات إطعام المليارات من البشر"، و"ما هو واجبنا تجاه الأجيال القادمة؟"، و"هل يمكن محاسبة التكنولوجيا على قراراتها؟"، و"تحولات عالمية في مفهوم الثروة والقيمة الاقتصادية"، و"إمكانات غير محدودة لقطاع الطاقة في الفضاء"، و"ما هو المعنى الحقيقي لـ'مستقبل إيجابي'"؟، و"هل ستزودنا التكنولوجيا القابلة للارتداء بحاسة سادسة جديدة؟"، و"من المسؤول عن الإنترنت؟"، و"تقنيات المناخ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي"، و"تطوير أدوات الاستشراف لتصميم مستقبل الأجيال"، و"كيف يمكن للحكومات توظيف أدوات استشراف المستقبل؟".

فعاليات اليوم الثاني

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني منتدى دبي للمستقبل بجلسة حوارية تناقش خلالها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، سبل وضع سياسات مستدامة تلبي تطلعات أجيال المستقبل، ويحاورها جاكوب أليس، قائد فريق صناعة التغيير بالشؤون العامة والعلاقات الدولية في مكتب مفوض أجيال المستقبل في ويلز. يلي ذلك كلمة رئيسية تلقيها الدكتورة ماري لو جيبسن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أوبن ووتر" تستعرض فيها ثورة قطاع التشخيص الطبي والعلاج.

كما يستضيف اليوم الثاني جلسة بعنوان "ماذا يحمل لنا المستقبل؟" يشارك فيها كل من البروفيسور مارك باكلي، خبير استشراف المستقبل الصحي والمستدام في مؤسسة (ALOHAS) ريجنريتيف، وكريستين جولد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثوت فور فود"، والدكتورة أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ويحاورهم الدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي للاستشراف وتخيل المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

كما يشهد المنتدى جلسة لمناقشة الحوسبة الكمية وكيف تحولت من خيال علمي إلى واقع سيغير العالم، يتحدث فيها ويرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستيرنج ووركس". يلي ذلك جلسة بعنوان علم استشراف المستقبل في صناعة قرارات الشركات، تتحدث فيها جوانا لنكوفا، مديرة علوم المستقبل في مجموعة ليغو، وجوانا ليبور، مدير الاستشراف العالمي في ماكدونالدز، بنجامين مونكريف، رئيس الاستشراف الاستراتيجي لدى جاكوار لاند روفر ويحاورهم الدكتور آرون مانيام من كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد.

كما تشهد فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية لمناقشة إلى أي مدى تحققت توقعات الماضي، يتحدث خلالها ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، وكارين ميلبورن، الأمينة الأولى ورئيسة قسم الإنتاج المعرفي بالإنابة في متحف سميثسونيان الوطني للفن الأفريقي، وعبدالله الملا، من مؤسسة MULA، والدكتور توماس ماركس، مدير شركة "ماركس كليل"، وبريندان ماكجيتريك، المدير الإبداعي في متحف المستقبل، ويحاورهم الدكتور كريستين الفورد، مدير متحف الاستكشاف في جامعة جنوب أستراليا.

كما تناقش الجلسات المتخصصة خلال اليوم الثاني عدة مواضيع تشمل "كيف نقيس نجاح الأمم في المستقبل؟"، و"تكامل الطبيعة والتكنولوجيا في مدن المستقبل"، و"نظرة أفريقيا لدورها في مستقبل العالم"، و"هل تنمي التكنلوجيا الإبداع البشري أم تتحكم فيه؟"، و"ما هو تأثير هندسة الجينات البشرية؟"، و"تجارب عالمية مبتكرة لتطوير منظومة الغذاء"، و"كيف نصنع من ألعاب الأطفال مستقبل أفضل؟"، و"الاعتماد على الخوارزميات في اتخاذ القرار وأبعاده الأخلاقية والقانونية"، و"نموذج تصميمي جديد لمصلحة كل المجتمعات"، و"ماذا بعد تحقيق الحياد المناخي؟"، و"كيف نقرر ما يجب علينا أن نتركه لأجيال المستقبل؟"، و"التوأم الرقمي والخدمات الصحية المخصصة"، و"من يمتلك البيانات التي تنتجها الآلة؟"، و"التوازن بين إرث الشعوب والاستعداد للمستقبل"، و"كيف نقيس مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل؟"، و"حالة السفر في 2071".

ورش عمل



تشمل أجندة اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل مجموعة من ورش العمل تتناول عدة مواضيع أبرزها "كيف تصبح خبيراً مستقبلياً؟"، وورشة عمل حكومة دبي حول تخطيط السيناريوهات، وتشريع نظم الذكاء الاصطناعي المتطورة لخدمة البشرية، وآراء متعمقة في مستقبل المنطقة وفرصها الواعدة، وتفعيل الشراكات بين المدن لتحقيق الحياد المناخي، وتجارب عربية ناجحة لاستشراف المستقبل.

كما ورش العمل في اليوم الثاني مواضيع مختلفة مثل "توظيف استشراف المستقبل في التنمية الشخصية"، و"إطلاق تقرير اليونيسيف حول الشباب"، و"دور المرأة في عملية صناعة القرار"، و"دروس مستفادة من استشراف المستقبل"، و"فن الكتابة الإبداعية لقصص المستقبل"، و"ماذا يمكننا أن نتعلم من أوغندا وكولومبيا؟".





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