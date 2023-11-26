حمدان بن محمد يقود تحدي دبي للجري بمشاركة 226 ألف عدّاء في أكبر تجمع عالمي للجري

شهدت دبي اليوم حدثاً استثنائياً يعكس الطبيعة الفريدة لدبي كأفضل مدينة للعيش في العالم، ومجتمعها المفعم بالحيوية والنشاط، حيث تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي.



وفي ختام "تحدي دبي للياقة " لعام 2023، عززت الفعالية مرة أخرى مكانتها كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، حيث نجح التحدي في تحطيم الأرقام التي حققها العام الماضي.

وقد شارك إلى جوار سمو ولي عهد دبي رائدا الفضاء دكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم "البعثة 69" في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في السباق رواد الفضاء الأمريكيون: ستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس: سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، حيث جاءت هذه المشاركة كلفتة تظهر أهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وهي الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل مجتمع صحي حيوي ونشط.

وقدّم رائد الفضاء دكتور سلطان النيادي علم "تحدي دبي للياقة" إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاقة الدورة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري"، في بادرة تقدير لحرص سموه على أن يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان، واعتزاز بهذه الفعالية الفريدة التي تعكس مدى الحيوية التي تتمتع بها دبي مدينة الإبداع في كافة المجالات بما فيها المجال الرياضي.

علم تحدي دبي للياقة في الفضاء



وكان دكتور سلطان النيادي قد حمل عَلَم "تحدي دبي للياقة" خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية، وهي الأطول في التاريخ لرائد فضاء عربي واستمرت لمدة ستة أشهر، من أجل تسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للرياضة، وحرص القيادة الرشيدة في دبي على جعلها أساساً لحياة صحية لمجتمع منتج ومبدع وقادر على إلهام العالم نحو نوعيات حياة أفضل.



الجميع مشارك



وقد استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصةً نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مُفعمة بالطاقة والحيوية. وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة: الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة.







نجاح كبير



وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه "تحدي دبي للجري" هذا العام برعاية "ماي دبي"، إذ تعكس مشاركة مئات الآلاف من العدائين من مختلف الخلفيات في هذا التحدي روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة أضاف بريقاً خاصاً لهذه الفعالية".

ونوّه أحمد الخاجة بالأثر الكبير لتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية الكبرى التي تشهدها الإمارة وقال: "مشاركة سمو ولي عهد دبي

مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً، إذا يظهر وجود سموه اليوم في مقدمة المشاركين في التحدي مدى حرصه على تعزيز أسلوب حياة نشط وتحفيز روح المشاركة الجماعية في جعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية على مستوى العالم".

وأعرب الخاجة عن فخرة بتطوّر "تحدي دبي للجري" ومكانته المتنامية كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

واختتم الخاجة بقوله: "بينما نحتفل بالإنجاز الكبير لتحدي دبي للجري لهذا العام، نتطّلع قدماً إلى المستقبل، حيث نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد لتبني أسلوب حياة نشط والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً في دبي".











المثال والقدوة



من جانبه، أعرب سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه المستمر على إعطاء المثال والقدوة في تشجيع الرياضة، والتحفيز على ممارستها، الأمر الذي يزيد من رسوخ مفاهيم الحياة الصحية ويجعل دبي نموذجاً ملهماً في توفير أفضل نوعيات الحياة.

وقال سعادته: "نجح "تحدي دبي للجري" مرة أخرى في تجسيد قوة الرياضة وقدرتها على جمع الأفراد معاً وتعزيز أواصر الصداقة. فقد كان الإقبال الكبير والحماس الذي أبداه المتسابقون دليلاً على التزام دبي بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط للجميع. ولاشك في أن الفعاليات الكبرى مثل "تحدي دبي للجري" تلعب دوراً بالغ الأهمية في إنشاء وتعزيز بيئة رياضية قوية في الإمارة، ما يوفر للسكان والزوار العديد من الفرص المتنوعة للمشاركة في الأنشطة البدنية التي تحسن من جودة حياتهم."

وأضاف: "يواصل مجلس دبي الرياضي التزامه بإنشاء نظام رياضي مستدام يلبي تطلعات الأفراد من جميع مناحي الحياة. ويسعدنا اليوم أن نحن نحتفل بنجاح "تحدي دبي للجري"، ونحن نتطلع إلى إلهام أفراد مجتمعنا باستمرار ليعيشوا حياة صحية ونشطة من خلال الرياضة واللياقة البدنية".

ولإضفاء المزيد من الحماس إلى أجواء التحدي، قادت سيارات شرطة دبي الرياضية الفخمة بداية "تحدي دبي للجري"، بينما ساعدت سيارات نيسان، وهي أحد شركاء التحدي، في تحديد وتيرة الفعالية. ولم يضمن تواجد شرطة دبي سلامة المشاركين فحسب، بل أضاف أيضاً المزيد من الحماس إلى هذه الفعالية المجتمعية الكبيرة. وعلى هامش التحدي، تواجدت الشخصيتان المحبوبتان "مدهش" و"دانة"، اللتان انضمتا إلى مسار وسط المدينة.

ويعتبر "تحدي دبي للجري" أحد أبرز الفعاليات في "تحدي دبي للياقة"، وهي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 ضمن رؤية سموه في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ويأتي نجاح الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" كدليل جديد على الروح الحيوية التي يتمتع بها مجتمع دبي، بالإضافة إلى التزام المدينة بتعزيز مجتمع نابض بالحياة وشامل يقدّر الصحة وجودة الحياة والعمل الجماعي.

وفي إطار حرص دبي على تحفيز ممارسات الاستدامة، سيتم إعادة تدوير جميع عبوات المياه من "ماي دبي" التي استخدمت خلال الحدث من قِبل شركة DGRADE، وبالتعاون مع Averda، مما يضمن إدارة فعالة ومستدامة للنفايات.

تجدر الإشارة إلى أن "تحدي دبي للجري" تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبدعم سن أند ساند سبورتس، إضافة إلى الشركاء بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولاروش بوزيه، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وإعمار، مع الشركاء الرسميين الشركة العربية للسيارات، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.



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