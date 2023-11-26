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اليانسون.. كنز صحي ثمين

11/26/2023 5:33:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتبر اليانسون واحداً من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ القدم في علاج العديد من المشاكل الصحية، إذا يحتوي على عناصر غذائية هامة للصحة، و يستخدم منه بذوره وزيوته.


وفيما يلي سنورد لكم أهم الفوائد التي يعود بها اليانسون على صحة الجسم:


– تقليل آلام الدورة الشهرية.

– تخفيف وتيرة الهبات الساخنة وشدتها التي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس.

– تخفيف الإمساك، وعلاج متلازمة القولون العصبي.

– الوقاية من قرحة المعدة وتقليل أعراضها .

– يحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب.

– زيادة إدرار حليب المرضعة.

– تقليل السعال.

– زيادة الرغبة الجنسية.

– المساعدة على النوم و يساهم في إرخاء الأعصاب.

– يحتوي على مركبات قوية مضادة للبكتيريا والفطريات مما يساهم في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.

– الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

– يحتوي على مركبات تساهم في القضاء على قمل الرأس.

– علاج الجرب.

– علاج الصدفية.

– المساعدة في نزول الحيض.

– تقليل التشنجات.


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