اليانسون.. كنز صحي ثمين

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- Khaberni) خبرني - يعتبر اليانسون واحداً من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ القدم في علاج العديد من المشاكل الصحية، إذا يحتوي على عناصر غذائية هامة للصحة، و يستخدم منه بذوره وزيوته.
وفيما يلي سنورد لكم أهم الفوائد التي يعود بها اليانسون على صحة الجسم:
– تقليل آلام الدورة الشهرية.
– تخفيف وتيرة الهبات الساخنة وشدتها التي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس.
– تخفيف الإمساك، وعلاج متلازمة القولون العصبي.
– الوقاية من قرحة المعدة وتقليل أعراضها .
– يحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب.
– زيادة إدرار حليب المرضعة.
– تقليل السعال.
– زيادة الرغبة الجنسية.
– المساعدة على النوم و يساهم في إرخاء الأعصاب.
– يحتوي على مركبات قوية مضادة للبكتيريا والفطريات مما يساهم في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.
– الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.
– يحتوي على مركبات تساهم في القضاء على قمل الرأس.
– علاج الجرب.
– علاج الصدفية.
– المساعدة في نزول الحيض.
– تقليل التشنجات.
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