(MENAFN
- Palestine News Network )
مصلحة سجون الاحتلال تفرج عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي
بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".
استشهاد 7 فلسطينيين غالبيتهم في مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.
ففي جنين، استشهد الشاب اسعد علي الدمج (33 عاما) وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الاحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.
واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، امس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة
وفي السياق ، استشهاد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.
وفي رام الله ، استشهد الطفل محمد رياض صالح (16 عاما)، مساء امس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.
وفي سياق آخر الأمم المتحدة أعلنت بأن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت أمس حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر، منذ دخول الهدنة بين ((حماس)) وإسرائيل حيز التنفيذ.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف عاصفا ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا
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