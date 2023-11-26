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موجز11

11/26/2023 5:32:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مصلحة سجون الاحتلال تفرج عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي
بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".


استشهاد 7 فلسطينيين غالبيتهم في مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

ففي جنين، استشهد الشاب اسعد علي الدمج (33 عاما) وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الاحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، امس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة


وفي السياق ، استشهاد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.


وفي رام الله ، استشهد الطفل محمد رياض صالح (16 عاما)، مساء امس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.


وفي سياق آخر الأمم المتحدة أعلنت بأن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت أمس حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر، منذ دخول الهدنة بين ((حماس)) وإسرائيل حيز التنفيذ.



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف عاصفا ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

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