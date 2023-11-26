الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل عاصف الرفاعي (21 عاما) من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، المصاب بالسرطان، يتعرض لجريمة إهمال طبي ممنهجة من إدارة سجون الاحتلال، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور.

وأفادت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، بأن الرفاعي يعاني من انتشار السرطان في مناطق مختلفة من جسده، بما في ذلك الكبد وجدار البطن والقولون والغدد والأمعاء والمسالك البولية.

وأشارت إلى أن محاميها الذي تمكن من زيارته قبل يومين، أكد أن المعتقل لم يتلق جرعة العلاج الكيماوي الأخيرة، بسبب ضعف جسمه وعدم قدرته على احتمالها، علما أنه خضع لأكثر من 18 جلسة سابقا، إذ ينقل إلى مستشفى اساف هروفيه الإسرائيلي في موعد الجلسة، ويتم تركيب إبرة العلاج على جسده لمدة 48 ساعة، ويعاد الى عيادة سجن الرملة الى حين انتهاء العلاج.

ولفتت الهيئة، إلى أن الرفاعي يعاني أيضا من مشكلة بالكلى استوجبت وضع كيس بول خارجي مشبوك بالكلى لمساعدته على قضاء حاجته.

يذكر أن الوضع الصحي للمعتقل الرفاعي تأثر بشكل كبير في ظل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون منذ بدء العدوان على قطاع غزة بحق المعتقلين، فبعد أن سحبت كافة المواد الغذائية، تعمدت تقديم طعام سيئ كما ونوعا، وهذا ما أدى إلى تراجع أكبر على حالته ونقصان وزنه بشكل حاد.