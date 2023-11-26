ترامب ينتقد صفقة التبادل: لم يتم إطلاق سراح أي أميركي حتى الآن

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إطلاق سراح أي مواطن أميركي من أسر حماس ضمن الصفقة.
وتساءل "هل لاحظ أحد أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى؟، لكن لا يوجد رهائن أميركيون حتى الآن؟"، كتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال.
وأضاف: "هناك سبب واحد فقط لذلك، عدم احترام البلاد أو قيادتنا. هذا وقت حزين ومظلم للغاية بالنسبة لأميركا.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يأمل في إطلاق سراح بعض الأميركيين الذين اختطفتهم حماس في المستقبل القريب، وقال بايدن: "لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك".
يذكر أن حماس تحتجز 10 مواطنين أميركيين مختطفين في غزة.
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