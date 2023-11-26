ترامب ينتقد صفقة التبادل: لم يتم إطلاق سراح أي أميركي حتى الآن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إطلاق سراح أي مواطن أميركي من أسر حماس ضمن الصفقة.

وتساءل "هل لاحظ أحد أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى؟، لكن لا يوجد رهائن أميركيون حتى الآن؟"، كتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال.

وأضاف: "هناك سبب واحد فقط لذلك، عدم احترام البلاد أو قيادتنا. هذا وقت حزين ومظلم للغاية بالنسبة لأميركا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يأمل في إطلاق سراح بعض الأميركيين الذين اختطفتهم حماس في المستقبل القريب، وقال بايدن: "لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك".

يذكر أن حماس تحتجز 10 مواطنين أميركيين مختطفين في غزة.



