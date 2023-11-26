حزب الله: إسرائيل قبلت بالهدنة رغما عنها

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إنه لولا ثبات المقاومة لما حصلت عملية تبادل الأسرى وهذه العملية جاءت بشروط "حماس" والمقاومة، وأرغمت إسرائيل على الهدنة.

وأضاف: "المقاومة الحاضرة بأولادها وأطفالها ونسائها وكل ما تملك لا يمكن أن تهزم وستتوالى الانتصارات وعلى رأسها انتصار غزة.. نحن في زمن المقاومة والانتصارات وفي هذا الزمن لن نسمح لدول الاستكبار وإسرائيل رسم حدود ومسار حريتنا".

وشدد على الاستقلال الكامل وتحرير الأرض تحريرا كاملا حتى آخر شبر و"خياراتنا السياسية منسجمة مع هذا الاتجاه".

وقال: "الشعب الفلسطيني الجبار أفشل رهان إسرائيل في انقلاب الناس على المقاومة وهذا الشعب لا يمكن أن يهزم".

وتابع: "المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء ونحن في لبنان معها إضافة إلى العراق واليمن وهذا العمل تأسيسي سينجح".

وأضاف أن "الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى سيكون مؤشرا للمستقبل أن المقاومة لا يمكن أن تهزم".

وأجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية



