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توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا في غزة بعد انتشال الجثث من تحت الأنقاض

11/26/2023 5:31:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة خلال فترة الهدنة وذلك جراء اكتشاف وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة بسبب القصف الإسرائيلي.

وتواصل فرق الإنقاذ في القطاع، في ثالث أيام الهدنة، البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن "7000 فلسطيني مازالوا يقبعون تحت الأنقاض"، مؤكدا عدم تحرك أي "عربة إنقاذ أو دفاع مدني عربية واحدة للمساعدة في انتشالهم".

وتستمر الهدنة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأحد إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلاند والفلبين، وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيليين و4 تايلانديين.

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