80 % أصبحوا نازحين.. خطر انتشار الأمراض المعدية يهدد سكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواجه ما لا يقل عن 7.‏1 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية، وفقًا لأحدث بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للبيان الذي نشر اليوم الأحد، فقد تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الإسهال: والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة، مثل: الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليًّا، حيث يقيم نحو 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لِما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح البيان أن الجوع هو السبب الرئيس لهذا النزوح الجماعي، إذ لم يتلقَّ سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنًّا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.