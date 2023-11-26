80 % أصبحوا نازحين.. خطر انتشار الأمراض المعدية يهدد سكان غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواجه ما لا يقل عن 7.1 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية، وفقًا لأحدث بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا للبيان الذي نشر اليوم الأحد، فقد تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الإسهال: والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة، مثل: الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليًّا، حيث يقيم نحو 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لِما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح البيان أن الجوع هو السبب الرئيس لهذا النزوح الجماعي، إذ لم يتلقَّ سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنًّا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.
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