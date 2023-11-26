-->

Sunday, 26 November 2023 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


80 % أصبحوا نازحين.. خطر انتشار الأمراض المعدية يهدد سكان غزة

11/26/2023 5:31:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- يواجه ما لا يقل عن 7.‏1 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية، وفقًا لأحدث بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للبيان الذي نشر اليوم الأحد، فقد تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الإسهال: والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة، مثل: الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليًّا، حيث يقيم نحو 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لِما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح البيان أن الجوع هو السبب الرئيس لهذا النزوح الجماعي، إذ لم يتلقَّ سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنًّا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.

MENAFN26112023000205011050ID1107486416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث