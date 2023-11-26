التايمز: إسرائيل تفقد السيطرة على حربها في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ذهب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن إسرائيل فقدت سيطرتها على الحرب مع حركة حماس بعد انقضاء 50 يومًا على اندلاعها، كما إنها معرّضة لخسارتها بالكامل بسبب طريقة تعاملها وضعفها الواضح أمام ملف الرهائن الإسرائيليين لدى الحركة.

ورغم قيام إسرائيل بحشد أكثر من 550 ألف مقاتل، في ردّ فعل سريع وغير مدروس، لمواجهة مقاتلي حماس الذين لا يتجاوز عددهم 25 ألف مقاتل، والبدء بحملة قصف مجنونة دمّرت كل مظاهر الحياة في شمال غزة وأفرغته من سكانه بين شهداء ونازحين، فإن الأيام الخمسين الأولى من الحرب لم تحقق أيًّا من الأهداف، ولا تزال حماس تُمسك بسوط الرهائن، وتعرف تمامًا كيف تستخدمه بكل مهارة.

وأضاف التقرير أن الضغوط الخارجية أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغيير أولوياته العملياتية، فبدلًا من مواصلة الهجوم في أسرع وقت ممكن، بحجة أنه من المرجّح أن يتم إنقاذ المزيد من الرهائن من خلال محاصرة حماس بالقوة العسكرية، فقد توقف الهجوم لأن بقية العالم يؤمن بالإفراج عن طريق التفاوض وإتاحة الفرصة لإمدادات الإغاثة، والوصول إلى المدنيين المنكوبين بشدة.

وعلاوة على ذلك، فإن دفع السكان إلى الجنوب بينما يُدمر الشمال كان بمثابة خطأ إستراتيجي أساس من جانب إسرائيل. ويبدو أن نتنياهو يقترب بسرعة من نهاية الطريق المسدود، إذ لا يمكن حتى تحقيق هدفه العسكري الوحيد.

وتابع التقرير أنه كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا، لو كانت سياسة القصف أكثر تحفظًا في البداية، ولو كانت إسرائيل اتخذت وجهة نظر أقل قسوة بشأن إبقاء البنية التحتية الأساسية في غزة على قيد الحياة، ولو تم تكليف جيش الدفاع الإسرائيلي بوضع خطة إنسانية شاملة لتنفيذها أثناء توغله في أراضي غزة، ولربما كانت الصورة العسكرية تبدو أفضل بالنسبة لتل أبيب في هذه المرحلة.

لكن كل ذلك كان سيعتمد على قيام نتنياهو وحكومته الحربية بالتوصل إلى خطة سياسية ذات مصداقية "لليوم التالي" للقتال، وهو أمر لم يتمكنوا حتى الآن من القيام به خلال الأسابيع السبعة التي تلت إعلان الحرب.

وخلَص التقرير إلى أن أي تجديد لحملة القصف من المرجح أن يثير المزيد من الغضب الدولي، وخاصة بعد الوقف القصير لإطلاق النار الذي سيُسهم في تخفيف بعض معاناة المدنيين في غزة وأُسر الرهائن الإسرائيليين.

وكما إن إسرائيل تسرّعت في إعلان الحرب على حماس، يجب عليها أن تدرك الحقيقة القاسية بأن حربها المعلنة رسميًّا تسير بشكل خاطئ، وأنها لا تزال بعيدة عن تدمير حماس. حسب الصحيفة.