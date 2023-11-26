وزير خارجية الاحتلال يهاجم رئيس وزراء إيرلندا بسبب تغريدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادنكار بعد أن وصف إسرائيلية تحمل جنسية إيرلندية بأنها كانت“مفقودة” ولم يقل“مخطوفة” في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي، في تغريدة عبر منصة“إكس” الأحد:“هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا”.

وإيميلي تبلغ من العمر 9 سنوات وكانت من بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية التبادل السبت.

وأغضبت التغريدة كوهين، فرد بتغريدة قائلا:“السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!”.

وأضاف:“لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية”، وفقا لتعبيره.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” نحو 239 إسرائيليا بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

كوهين: تابع:“لقد احتجزت حماس إيميلي وأكثر من 30 طفلا إسرائيليا آخر كرهائن، وأنت يا رئيس الوزراء تحاول إضفاء الشرعية والتطبيع مع الإرهاب.. العار عليك”، على حد قوله.

وفي مناسبات عديدة، وجّه مسؤولون إيرلنديون انتقادات حادة لممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وخلال الجمعة والسبت، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت“حماس” سراح 26 إسرائيليا من النساء والأطفال أيضا، بالإضافة إلى 14 تايلنديا وفلبيني.

وفي 24 نوفمبر الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وإجمالا، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



