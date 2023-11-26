151 مريضًا بالسرطان من غزة يتجهون إلى الإمارات لتلقي العلاج

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-يغادر اليوم الأحد، مرضى سرطان من قطاع غزة إلى دولة الإمارات عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، وذلك بعد توقف مستشفى الصداقة التركي بغزة عن العمل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لهذه الفئة.

وقال الناطق باسم معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، إن "151 مريضًا بالسرطان سيغادرون قطاع غزة عبر المعبر، متوجهين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تلقي العلاج".

وأوضح أبو محسن لـ"إرم نيوز"، أن "الجانب الفلسطيني تسلم كشف المرضى المقرر سفرهم إلى مصر ومنها للإمارات"، لافتًا إلى أن إدارة المعبر ستعمل على تسهيل عملية سفرهم وفق الآليات المتبعة.

من ناحيته، شكر مدير مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك، "الإمارات على جهودها المتعلقة بإنقاذ مرضى السرطان خلال الحرب الإسرائيلية على غزة"، قائلًا: "الإمارات بذلت جهودًا لنقل مرضى السرطان للعلاج بأراضيها".

وقال سكيك: "أرسلنا للسلطات المختصة في الإمارات كشفًا فيه 1007 مرضى سرطان، ويجري اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنقلهم لتلقي العلاج هناك".

وأضاف أن "ذلك يأتي استكمالًا لاستقبال الإمارات 50 طفلًا مريضًا بالسرطان من غزة".

وأكد سكيك، ضرورة "العمل الحثيث لنقل جميع مرضى قطاع غزة للخارج من أجل تلقي العلاج"، مشددًا على أن العلاج اللازم لهؤلاء المرضى غير متوفر بالقطاع في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقبل عدة أسابيع، اضطرت إدارة مستشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة، اتخاذ قرار بإخلائه، وذلك على إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له، إلى جانب تمركز الدبابات الإسرائيلية بالقرب من مدخله.