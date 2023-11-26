كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- زفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ثلة من قادتها في قطاع غزة، معلنة أنهم ارتقوا في مواقع الشرف في معركة طوفان الأقصى.
وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنها تزف الشهيد القائد: أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.
وأضافت: أنهم ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، وعاهدت الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين.
ولم تحدد كتائب القسام توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن آلاف الغارات على قطاع غزة على مدار 48 يومًا ودمر عشرات آلاف المساكن، وقتل قرابة 15 ألف مواطن 70 % منهم من الأطفال والنساء.
MENAFN26112023000205011050ID1107486412
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.