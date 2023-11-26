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كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها في غزة

11/26/2023 5:31:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- زفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ثلة من قادتها في قطاع غزة، معلنة أنهم ارتقوا في مواقع الشرف في معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنها تزف الشهيد القائد: أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

وأضافت: أنهم ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، وعاهدت الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين.

ولم تحدد كتائب القسام توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن آلاف الغارات على قطاع غزة على مدار 48 يومًا ودمر عشرات آلاف المساكن، وقتل قرابة 15 ألف مواطن 70 % منهم من الأطفال والنساء.


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