نابولي يستعيد بريقه مع مدربه الجديد.. وميلان يتخطى فيورنتينا بصعوبة

MENAFN - Amman Net) استهل نابولي حامل اللقب حقبته مع مدربه الجديد القديم والتر ماتزاري بفوز ثمين على مضيفه أتالانتا 2-1 السبت في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما استعاد ميلان نغمة الانتصارات بفوز صعب على فيورنتينا 1-0.

على ملعب "جويس" في برغامو، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44) والبديل المقدوني الشمالي إليف إلماس (79) هدفي نابولي، والنيجيري أديمولا لوكمان (53) هدف أتالانتا.

وعاد ماتزاري الأسبوع الماضي للإشراف على تدريب نابولي بعد عقد من الزمن، وذلك عقب إقالة الفرنسي رودي غارسيا اثر الخسارة أمام إمبولي 0-1 في المرحلة الثانية عشرة.

وسجل نابولي هدفا في الدقيقة 34 عبر المدافع الكوسوفي أمير رحماني، لكنه ألغي بداعي التسلل عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

لكن النادي الجنوبي عاد وهز شباك أتالانتا برأسية لكفاراتسخيليا، اثر تمريرة عرضية للمدافع جوفاني دي لورنتسو (44).

وأدرك أتالانتا التعادل بالطريقة ذاتها عندما مرر الهولندي هانز هاتيبوير كرة عرضية تابعها لوكمان برأسه داخل المرمى (53).

ومنح إلماس، بديل ماتيو بوليتانو، الفوز لنابولي بعد 16 دقيقة من دخوله عندما تلقى تمريرة البديل الآخر الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن العائد إلى الملاعب، بعد غياب أكثر من شهر بسبب الإصابة في الفخذ (79).

وجاء فوز الفريق الجنوبي في توقيت مناسب كونه، مقبلا على مواجهة مضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل استضافة إنتر متصدر الدوري الأحد المقبل، ثم يحلّ ضيفا على يوفنتوس في الثالث من الشهر المقبل.

وهو الفوز السابع لنابولي هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم، فرفع رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ميلان الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 20 نقطة في المركز الخامس.

ويدين ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز، الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء (45+2)، وحارس مرماه الفرنسي أيضا مايك مينيان، الذي أنقذه من هدف التعادل عندما تصدى برأسه لكرة من مسافة قريبة لرولاندو ماندراغورا (90+6).

وهو الفوز الأول لميلان في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان وخسارتان)، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 20 نقطة في المركز السادس.

وعلى غرار نابولي، جاء فوز ميلان في توقيت مناسب، وتحديدا قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة القارية العريقة.