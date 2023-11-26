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حل الدولتين.. الأردن وأكاذيب بايدن

11/26/2023 5:31:48 AM
(MENAFN- Amman Net) لم يسبق في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ان حظي اقتراح "حل الدولتين "بمثل ما حظي به هذا الاوان من دعوات دولية أثناء العدوان الصهيوني على غزة، بالرغم من بقائه حاضرا في الخطاب الأردني ، حتى أصبح اللازمة الأساسية في كل خطابات الملك عبد الله الثاني المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، في الوقت الذي أدار العالم ظهره له.
وبالرغم من أن الرؤية الأردنية الثابتة والمتواصلة لـ " حل الدولتين " ظلت الصوت الوحيد الصادح في جحيم هذا الصراع ، فقد أكد الخطاب الأردني أن هذا الحل لا يعني الفلسطينيين وحدهم وإنما يمثل الحل الوحيد لأمن المنطقة والإقليم والعالم، إلا أن هذا الخطاب وبالرغم من تلقيه دعما من قوى دولية إلا أنه ظل صوتا بلا صدى بسبب التعنت الاسرائيلي واعتماده قاعدة " لا يوجد شريك " وهي القاعدة التي اقرها شيمون بيريز.
اليوم ونحن على حواف التغير الجذري في المواقف الدولية تجاه "حل الدولتين " الذي أصبح حاضرا اكثر من اي وقت مضى بسبب الجرائم الاسرائيلية ضد غزة، فإننا نرى الراعي الاول لجرائم الابادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انه يدعم "حل الدولتين".
ومن المؤكد أن هذا الرئيس يكذب، بل من المؤكد أنه يكذب، ولو أحصينا ــ على سبيل المثال ــ ما قاله وتعهد به إبان حملته الانتخابية وما قاله بعد فوزه على سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بــ "حل الدوتلين " لتبين لنا حجم أكاذيبه، ففي حملته الانتخابية قال بايدن إنه" يتطلع للعمل مع الملك عبد الله الثاني عن كثب على جميع الاصعدة التي تهم البلدين، بما فيها دعم قرار حل الدولتين بما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي".
وفي ذروة الدعاية الانتخابية تعهد بايدن بالعمل "مع حليفتنا إسرائيل لضمان قدرتها الدائمة على الدفاع عن نفسها والسعي لتحقيق السلام الدائم عن طريق حل الدولتين”، وبأنه سيعمل على توسيع دائرة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكنه لاحقا لتعميق التطبيع بين اسرائيل ودول عربية، وملتزما بأمن اسرائيل وتفوقها الامني والعسكري.
ومنذ انتخاب بايدن راهن الاردن عليه باعتباره الرئيس النقيض لسلفه ترامب، وعلق الاردن والفلسطينيون الكثير من الامال على سياسته التي وصفها بايدن نفسه"بأنه سيقلب سياسة ترامب بما يتعلق بالفلسطينيين"، لا أن كل هذه الوعود والتعهدات بدت مجرد فقاعات هواء ما لبثت أن تبخرت في جريان الرياح.
وبايدن اليوم هو الرئيس الاسرائيلي لأمريكا بما أعلنه من انحياز لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي مارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وكأنه كان يشعر بالراحة الشديدة وهو يرى جثث ودماء الآطفال والنساء والتدمير الممنهج للبشر والشجر والحجر في غزة.
والسؤال المطروح اليوم : هل يمكن الوثوق بكل ما يقوله الرئيس الكاذب في الوقت الذي بدا العالم فيه أكثر وقوفا ودعما لحل الدولتين من اي وقت مضى وهو ما عبر عنه حلفاؤه في جرائم الابادة الجماعية ضد الانسانية في غزة.
من الواضح حتى اللحظة أننا لا نملك أية دوافع او مبررات يمكنها مساعدتنا في تصديق السياسة الامريكية تجاه الفلسطينيين، فقد تعودنا على السيد بايدن وأكاذيبه، وليس في الافق ما يجعل السيد بايدن ان يصدق هذه المرة وهو المقبل على عام انتخابي ولن يكون بمقدوره المغامرة بالصوت اليهودي الأمريكي،بالرغم من انقسام حزبه عليه بسبب موقفه وسياسته المنحازة للعدوان الاسرائيلي على غزة.
ان الحديث عن "حل الدولتين" متشعب وطويل، وقد وضعت بواكيره منذ توصيات لجنة وليام بيل البريطانية سنة ١٩٣٧ أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 حين اوصت تلك اللجنة في تقريرها الذي عرف بــ " تقرير بيل" بتوزيع الاراضي بين الفلسطينيين واليهود لكون التعايش بين الفلسطينيين والاسرائيلين مستحيل بينهما ورفض الفلسطينيون والعرب ذلك الاقتراح، لتعود الامم المتحدة لاقتراح خطة تقسيم جديدة سنة ١٩٤٧ الا ان العرب والفلسطينيون رفضوا هذا القرار ايضا والذي عرف لاحقا بــ " خطة التقسيم".
ولست هنا في معرض استعراض تاريخ وتطور هذا المقترح، لكن يكفيني التأشير إلى أن حل الدولتين هو الحل الأكثر حضورا هذا الأوان في المناخ الاقليمي والدولي، وهو الحل الذي يترقبه الفلسطينيون والأردن بالدرجة الاولى، وهو يمثل بالنسبة للاردن مصلحة استراتيجية عليا ستنهي فكرة" الخيار الأردني " كوطن بديل للفلسطينيين، وهو ما عبر عنه الأردن بوضوح في بواكير العدوان الاسرائيلي على غزة واعتباره اي تهجير للفلسطينيين من الضفة العربية الى الاردن هو بمثابة اعلان حرب على الاردن.
ويبقى التأشير الى عقدة القضية كلها وهو "يهودية الدولة الصهيونية " وهي عقدة تنبني على الدولة اليهودية الدينية الخالصة، بما تمثله من مشاريع تهجير ظهرت واضحة في محاولتها لتهجير اهالي غزة الى سيناء، وهذا ما يفسر حجم التدمير الذي احدثته في شمال غزة وإجبار اهلها للنزوح جنوبا، وهي ذات الاستراتيجية التي استخدمتها سنة 1948 ،ولكن شتان بين الأمس واليوم.

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