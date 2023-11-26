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الجيش الروسي يتسلم دفعة من مقاتلات Su-35S الجديدة

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت سلاح الجو في الجيش، دفعة من مقاتلات "Su-35S" الجديدة المتعددة المهام.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تسلمت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي مؤخرا دفعة من مقاتلات Su-35S الجديدة التي تنتمي إلى الجيل (4++)، هذه الطائرات بنيت في مصنع كومسومولك على الآمور للطيران".

وأشار البيان إلى أن مقاتلات "Su-35S" صممت لتوفر التفوق الجوي للقوات العسكرية، فضلا عن أنها مجهزة بـ 12 نقطة تعليق تسمح لها بحمل ترسانة قوية ومتنوعة من الأسلحة الصاروخية التي يمكنها تدمير الأهداف البرية والبحرية، ليلا ونهارا، ومن مسافات بعيدة.

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