الجيش الروسي يتسلم دفعة من مقاتلات Su-35S الجديدة

وأشار البيان إلى أن مقاتلات "Su-35S" صممت لتوفر التفوق الجوي للقوات العسكرية، فضلا عن أنها مجهزة بـ 12 نقطة تعليق تسمح لها بحمل ترسانة قوية ومتنوعة من الأسلحة الصاروخية التي يمكنها تدمير الأهداف البرية والبحرية، ليلا ونهارا، ومن مسافات بعيدة.

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