الجيش الروسي يتسلم دفعة من مقاتلات Su-35S الجديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت سلاح الجو في الجيش، دفعة من مقاتلات "Su-35S" الجديدة المتعددة المهام.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تسلمت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي مؤخرا دفعة من مقاتلات Su-35S الجديدة التي تنتمي إلى الجيل (4++)، هذه الطائرات بنيت في مصنع كومسومولك على الآمور للطيران".
وأشار البيان إلى أن مقاتلات "Su-35S" صممت لتوفر التفوق الجوي للقوات العسكرية، فضلا عن أنها مجهزة بـ 12 نقطة تعليق تسمح لها بحمل ترسانة قوية ومتنوعة من الأسلحة الصاروخية التي يمكنها تدمير الأهداف البرية والبحرية، ليلا ونهارا، ومن مسافات بعيدة.
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