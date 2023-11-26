نوم الرضيع بجوار الأم.. أفضل لنموه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلطت بحث جديد الضوء على فوائد وسلبيات نوم الطفل بجوار الأم أو في نفس الغرفة، وساعات نوم الرضيع، والرضاعة، والإجهاد.وأشار البحث إلى تفضيل الأمهات لنوم الطفل بنفس الغرفة للرضاعة في الأشهر الأولى من عمره، ولكن الدراسات لم تجد فرقاً في الرضاعة، عند نومه بسرير منفصل، أو مشترك مع الأم.

وأعد البحث الذي نشره موقع "ذا كونفيرسيشن"، باحثان في جامعة كيبيك الكدية، وراجعا بيانات دراسة قاست مقدار النوم في 6 و12 و18 شهراً لمجموعة الأطفال يشاركون الأم النوم نفس السرير، أو الغرفة.



وتبين أنه في الحالتين كان لديهم المزيد من الاستيقاظ الليلي في 6 أشهر، وتكرّر نفس المعدل في 12 و18 شهراً، مقارنة مع الأطفال الذين ينامون بمفردهم.

وأظهرت البيانات أنه في الشهر الـ 12، حصل الأطفال الذين ينامون منفصلين على متوسط وقت نوم أطول.



الإجهاد

من ناحية أخرى تفيد الأمهات اللاتي ينمن بجوار أطفالهن أنهم ينامون بسهولة أكبر، ولكنهم يستيقظون بشكل متكرر.



وأشار البحث إلى دراسة علمية وجدت أن الاتصال الجسدي، والقرب في نفس الغرفة، يعززان تزامن إيقاع الساعة البيولوجية للطفل، مع إيقاع الوالدين. ما يساعده على تعزيز نومه، ويجعل الآباء أكثر انتباهاً لإشاراته.



وبينت البيانات أن للأطفال الذين ينامون في نفس الغرفة أو السرير، مستويات قلق أقل في سن ما قبل المدرسة مقارنة مع الذين ناموا منفردين بعد أقل من 6 أشهر من الولادة.



وأظهرت دراسة أخرى، أن للأطفال الذين ناموا مع أحد الوالدين، استجابة أقل للضغط في شهرهم الـ 12 مقارنة مع الذين لم يفعلوا.

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