الدفاع المدني بغزة: نحتاج لمعدات للبحث عن المفقودين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة اليوم الأحد للجزيرة حاجتهم إلى كثير من المعدات لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، وذلك في ظل الهدنة المؤقتة بالقطاع.
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
لمزيد من أخبار فلسطين انقر هن
MENAFN26112023000208011052ID1107486404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.