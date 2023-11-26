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الدفاع المدني بغزة: نحتاج لمعدات للبحث عن المفقودين

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة اليوم الأحد للجزيرة حاجتهم إلى كثير من المعدات لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، وذلك في ظل الهدنة المؤقتة بالقطاع.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

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