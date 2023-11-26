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الخرابشة: الحكومة باعت حصتها من اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للمصفاة

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الحكومة باعت حصتها من الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية في العقبة لشركة مصفاة البترول.

وبين الخرابشة خلال لجنة الطاقة النيابية، أن البيع للمصفاة جاء لأن المصفاة هي شريك في مجموع حصص الشركة، منوهاً إلى أن شركة المصفاة هي شركة مساهمة وأموالها للاردنيين.

وأشار إلى أن الحكومة لم تشتري حصة المصفاة من الشركة اللوجستية، بسبب ارتفاع معدل رواتب موظفي الشركة بشكل كبير عند مقارنتها مع رواتب موظفي القطاع الحكومي.

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