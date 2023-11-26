الخرابشة: الحكومة باعت حصتها من اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للمصفاة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الحكومة باعت حصتها من الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية في العقبة لشركة مصفاة البترول.
وبين الخرابشة خلال لجنة الطاقة النيابية، أن البيع للمصفاة جاء لأن المصفاة هي شريك في مجموع حصص الشركة، منوهاً إلى أن شركة المصفاة هي شركة مساهمة وأموالها للاردنيين.
وأشار إلى أن الحكومة لم تشتري حصة المصفاة من الشركة اللوجستية، بسبب ارتفاع معدل رواتب موظفي الشركة بشكل كبير عند مقارنتها مع رواتب موظفي القطاع الحكومي.
MENAFN26112023000208011052ID1107486403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.