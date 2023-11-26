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نصائح لا تنسى اتباعها في ظل الرياح والأتربة

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع استمرار فصل الشتاء ، تزداد الرياح المحملة بالغبار والأتربة، والتي قد تسبب التعرض لمشكلات صحية عدة، أبرزها التهابات الجيوب الأنفية.


نصائح مهمة في ظل الرياح والأتربة
1-إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا لعدم دخول الأتربة للغرف والسيارات.
2-استخدام منقي الهواء لعدم استنشاق الأتربة والغبار داخل الغرف.
3-ارتداء كمامة لحماية الجهاز التنفسي قدر الإمكان من أي رمال وأتربة تسبب تهيج الجيوب الأنفية والرئتين.
4-ارتداء نظارة مناسبة وقت الرياح للوقاية من دخول الرمال والغبار للعينين.
5-عدم لمس الفم والأنف والعين باليدين نهائيًا، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار.
6-ارتداء قبعة على الرأس لحماية الشعر والأذن من الغبار.
7-ترطيب الجلد عن طريق الكريمات المناسبة لكل نوع بشرة.
8-شرب كمية كافية من السوائل الدافئة والمياه الفاترة طوال اليوم.
9-تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين سي.
10-تناول أدوية الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية في حال الإصابة بها للوقاية من تفاقم الأعراض.
11-استعمال قطرات العين في حال احمرارها وتهيجها بسبب الأتربة.
12- تناول المكملات الغذائية اللازمة في حال الإصابة بضعف الجهاز المناعي.
13-الالتزام بالمنازل أو المكاتب قدر الإمكان وعدم الخروج في الشوارع أثناء الرياح والأتربة.
14-عدم تناول الأطعمة المكشوفة والوجبات السريعة نتيجة احتمالية تعرضها للأتربة.

الكونسلتو

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