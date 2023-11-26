نصائح لا تنسى اتباعها في ظل الرياح والأتربة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع استمرار فصل الشتاء ، تزداد الرياح المحملة بالغبار والأتربة، والتي قد تسبب التعرض لمشكلات صحية عدة، أبرزها التهابات الجيوب الأنفية.



نصائح مهمة في ظل الرياح والأتربة

1-إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا لعدم دخول الأتربة للغرف والسيارات.

2-استخدام منقي الهواء لعدم استنشاق الأتربة والغبار داخل الغرف.

3-ارتداء كمامة لحماية الجهاز التنفسي قدر الإمكان من أي رمال وأتربة تسبب تهيج الجيوب الأنفية والرئتين.

4-ارتداء نظارة مناسبة وقت الرياح للوقاية من دخول الرمال والغبار للعينين.

5-عدم لمس الفم والأنف والعين باليدين نهائيًا، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار.

6-ارتداء قبعة على الرأس لحماية الشعر والأذن من الغبار.

7-ترطيب الجلد عن طريق الكريمات المناسبة لكل نوع بشرة.

8-شرب كمية كافية من السوائل الدافئة والمياه الفاترة طوال اليوم.

9-تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين سي.

10-تناول أدوية الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية في حال الإصابة بها للوقاية من تفاقم الأعراض.

11-استعمال قطرات العين في حال احمرارها وتهيجها بسبب الأتربة.

12- تناول المكملات الغذائية اللازمة في حال الإصابة بضعف الجهاز المناعي.

13-الالتزام بالمنازل أو المكاتب قدر الإمكان وعدم الخروج في الشوارع أثناء الرياح والأتربة.

14-عدم تناول الأطعمة المكشوفة والوجبات السريعة نتيجة احتمالية تعرضها للأتربة.

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