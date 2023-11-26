نصائح لا تنسى اتباعها في ظل الرياح والأتربة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع استمرار فصل الشتاء ، تزداد الرياح المحملة بالغبار والأتربة، والتي قد تسبب التعرض لمشكلات صحية عدة، أبرزها التهابات الجيوب الأنفية.
نصائح مهمة في ظل الرياح والأتربة
1-إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا لعدم دخول الأتربة للغرف والسيارات.
2-استخدام منقي الهواء لعدم استنشاق الأتربة والغبار داخل الغرف.
3-ارتداء كمامة لحماية الجهاز التنفسي قدر الإمكان من أي رمال وأتربة تسبب تهيج الجيوب الأنفية والرئتين.
4-ارتداء نظارة مناسبة وقت الرياح للوقاية من دخول الرمال والغبار للعينين.
5-عدم لمس الفم والأنف والعين باليدين نهائيًا، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار.
6-ارتداء قبعة على الرأس لحماية الشعر والأذن من الغبار.
7-ترطيب الجلد عن طريق الكريمات المناسبة لكل نوع بشرة.
8-شرب كمية كافية من السوائل الدافئة والمياه الفاترة طوال اليوم.
9-تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين سي.
10-تناول أدوية الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية في حال الإصابة بها للوقاية من تفاقم الأعراض.
11-استعمال قطرات العين في حال احمرارها وتهيجها بسبب الأتربة.
12- تناول المكملات الغذائية اللازمة في حال الإصابة بضعف الجهاز المناعي.
13-الالتزام بالمنازل أو المكاتب قدر الإمكان وعدم الخروج في الشوارع أثناء الرياح والأتربة.
14-عدم تناول الأطعمة المكشوفة والوجبات السريعة نتيجة احتمالية تعرضها للأتربة.
الكونسلتو
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