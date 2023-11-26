ترجيح تخفيض أسعار المحروقات بالاردن الشهر المقبل بهذه النسب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يطرأ انخفاض على اسعار المحروقات في الاردن في تسعيرة الشهر القادم .
ورجح عقل في حديثه لـ " الوكيل الإخباري" إن الانخفاض على اسعار المحروقات محلياً سيكون على النحو التالي ، البنزين 90 تخفيض بنسبة 7 فلسات ، وبنزين 95 تخفيض بنسبة 3 فلسات ، والديزل تخفيض بنسبة 45 فلساً .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26112023000208011052ID1107486401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.