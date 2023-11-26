القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام استشهاد 4 من قادتها في إطار معركة طوفان الأقصى.
وفي بيانها، زفت الكتائب نبأ استشهاد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهيد القائد وائل رجب، والشهيد القائد رأفت سلمان، والشهيد القائد أيمن صيام.
وقالت الكتائب :"تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى ونعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين "
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