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القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام استشهاد 4 من قادتها في إطار معركة طوفان الأقصى.

وفي بيانها، زفت الكتائب نبأ استشهاد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهيد القائد وائل رجب، والشهيد القائد رأفت سلمان، والشهيد القائد أيمن صيام.

وقالت الكتائب :"تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى ونعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين "

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