نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر
التاريخ
11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤول عسكري أميركي- إن إسرائيل ألقت قنبلتين وزنهما 2000 رطل في غارة جوية على جباليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف المسؤول أن 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن 2000 رطل.
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