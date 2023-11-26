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نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤول عسكري أميركي- إن إسرائيل ألقت قنبلتين وزنهما 2000 رطل في غارة جوية على جباليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضاف المسؤول أن 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن 2000 رطل.

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