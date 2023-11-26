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القرم تتهم الغرب بالضلوع والمشاركة في الهجمات الأوكرانية على شبه الجزيرة الروسية

11/26/2023 5:31:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف أن الخبراء والمدربين العسكريين الغربيين ضالعون في محاولات القوات الأوكرانية المستميتة لمهاجمة القرم.

وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "هذه ليست إجراءات عفوية، بل جزء من خطة محددة يتم تطويرها في مقر عمليات موحد، يشرف عليه خبراء ومدربون عسكريون غربيون. وبطبيعة الحال، توجد هناك نسبة صغيرة من الأوكرانيين في هذا المقر، لكنهم لا يلعبون دورا حاسما في عمله. لن ينجح هذا النظام كله دون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية من دول الغرب".
وأضاف أن زيلينسكي كشخص مدني لا يشارك في اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مباشر، وقال: "مهمته مختلفة، ويقوم بتنسيق الأجواء العامة للروسوفوبيا في أراضي أوكرانيا السابقة وإلحاق أي ضرر بالسكان هناك بمن فيهم المدنيون والأطفال والمسنون. هذه هي طبيعتهم الشيطانية لذلك بالرغم من أن زيلينسكي لا يوجه هذه الضربات، لكنه يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عنها".

روسيا اليوم

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