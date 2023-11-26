وزير الطاقة: عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي في 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي منتصف عام 2025.
وكشف الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أن هناك توجهات لبناء منشأة حكومية والابتعاد عن الاستئجار.
وقال إن العروض المتعلقة بالموضوع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم دراستها فيما بعد والمضي في إنشائها لضمان الانتهاء من الاستئجار.
MENAFN26112023000208011052ID1107486397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.