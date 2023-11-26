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وزير الطاقة: عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي في 2025

11/26/2023 5:31:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي منتصف عام 2025.
وكشف الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أن هناك توجهات لبناء منشأة حكومية والابتعاد عن الاستئجار.
وقال إن العروض المتعلقة بالموضوع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم دراستها فيما بعد والمضي في إنشائها لضمان الانتهاء من الاستئجار.




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