إرجاء جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء

إرجاء جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء
التاريخ
11/26/2023 5:31:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرجأ مجلس النواب الجلسة الرقابية التي كانت مقررة غدا الاثنين إلى الأربعاء المقبل، دون إيضاح للأسباب.
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