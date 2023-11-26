اعراض الحمى الروماتيزمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الحمى الروماتيزمية بمثابة مرض مجهول، فلا هي بكتيريا ولا سموم بالدم، ولكنها تغيير في تركيبة الدم.



وأضاف موافي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة بالحمى الروماتيزمية، قد يؤدي إلى التهاب في المفاصل، وإحمرار في الجلد على شكل حبيبات صغيرة، وحركات لا إرادية في المخ، والتهاب في غلاف وعضلة وصمام القلب.



واستكمل أستاذ طب الحالات الحرجة، أن منع الحمى الروماتيزمية يتم من خلال منع البكتيريا في الحلق عبر حقنة تؤخذ كل 21 يومًا؛ لمنع دخول البكتيريا تمامًا للحلق.



وتابع موافي، نادرًا ما تأتي الحمى الروماتيزمية بعد سن الـ25، ولو جاءت قبل ذلك يجب أخذ حقنة كل 21 يومًا حتى هذا السن، مع المتابعة، لافتا إلى أنه حال تلف الصمام المترالي بسبب الحمى الروماتيزمية يحتاج تغييره أو توسعته حال كان ضيقًا.



وأوضح موافي، أن تأثير الحمى الروماتيزمية في المخ يكون عبارة عن حركات لا إرادية.

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