يا له من وقت لإحياء أسبوع السلام!

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MENAFN - Swissinfo) English (en) What a time for peace week (الأصلي)

في أوكرانيا، في السودان، والآن، بوحشية، في الشرق الأوسط، هناك صراعات لا يبدو فيها أي طرف مهتما بالتوقّف عن القتال إطلاقا. ويبدو أن ما يطلق عليه "المجتمع الدولي)) عاجز عن التدخل.

لماذا نحن جيدون في بدء الحروب، وسيئون جدًا في منعها أو حلها؟ لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفعل ما صُمّمت من أجل القيام به والتوسط فيه؟ لماذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الشرق الأوسط، تتخبط الدول الفردية في ابتكار موقف دبلوماسي مناسب؟ هذا ما نناقشه في بودكاست "من داخل جنيف" هذا الأسبوع.

هنا، يُمكنكم الاستماع إلى هذا العدد من بودكاست "من داخل جنيف" كاملا (بالانجليزية)، والتي هو بعنوان: الأمم المتحدة، وأسبوع السلام، والشرق الأوسط

محتويات خارجية هل الأمم المتحدة عاجزة؟

عندما شاركت في أسبوع السلام، كنت محظوظةً إلى حد كبير بلقاء مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين. اشتهر رعد بكونه صريحًا خلال فترة توليه منصبه، وقدم الآن دعمًا كاملاً لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التي أدان فيها بلا تحفظ هجوم حماس على إسرائيل، لكنه تحدث أيضًا عن عقود من اضطهاد الشعب الفلسطيني، وحذر إسرائيل من "العقاب الجماعي".

أثارت هذه التصريحات غضب إسرائيل، لدرجة أن جلعاد إردان، سفير الدولة العبرية في الأمم المتحدة دعا غوتيريش إلى الاستقالة، لكن زيد، الذي أدان أيضًا هجمات حماس بلا تحفظ، يدعم أمين عام الأمم المتحدة. وتحدث إليّ ىّقائلا: ((كيف يكون هناك شك في وجود عقاب جماعي؟)) مضيفا: "عندما تُقطع المياه والأدوية والمواد الغذائية الرئيسية عن 2.2 مليون شخص، كيف يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك ؟ كان الأمين العام محقًا في قول ما قاله... على الأمم المتحدة أن تقول الأشياء كما تراها. "

لكن المشكلة هي أنه في صراع طويل الأمد ومرير، مثل الصراع في الشرق الأوسط، نتطلع الأمم المتحدة لبذل جهود نحومن أجل احلال السلام. وبدلاً من ذلك، يبدو أن إسرائيل رفضت أي مساهمة من الأمين العام، ولم يتمكن مجلس الأمن من الموافقة على صياغة قرار لتهدئة الأمور. يقول زيد: ((تبدو المنظمة عاجزة تمامًا)).

يؤثر هذا العجز على الذراع الإنسانية للأمم المتحدة هنا في جنيف، حيث تبدو وكالات الإغاثة محبطة بشكل متزايد، ويائسة حتى، وهي تتوسل للوصول إلى غزة، لحماية المستشفيات، وبعض الوقود لتشغيل الحاضنات وآلات غسيل الكلى، أو بعض المياه الصالحة للشرب لآلاف الأطفال النازحين عن ديارهم بسبب الحرب المدمّرة.

العمل الإنساني للتغطية عن العجز

في نيويورك، يوافق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية على أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو الصراع الذي أصيبت فيه الجهود السياسية والدبلوماسية للأمم المتحدة بالشلل بشكل خاص. وقال غوان لبودكاست "من داخل جنيف": ((أعتقد أن القيادة العليا للأمم المتحدة من ناحية، والإسرائيليين من ناحية أخرى، قرروا للتو أنه على مستوى الخطاب "لا إمكانية للتوافق". ((وهم يتراشقون بين بعضهم البعض بلغة حازمة للغاية)).

لكن وراء هذه اللغة الحازمة، اكتشف غوان براغماتية ساخرة إلى حد ما. "في نهاية المطاف، عندما ينجلي غبار الحرب، ستكون الأمم المتحدة هناك للمساعدة في جبر الأضرار. هذا هو الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة على الدوام في الشرق الأوسط... محاولة استعادة الحياة الطبيعية، ومحاولة الإشراف على عملية إعادة الإعمار. "

بالنظر إلى الأوضاع في غزة الآن، ستكون هذه العملية ضخمة، وستكلّف مليارات الدولارات، وكما يشير محللنا دانيال فارنر إلى ما يسميه ((نهج لصق الجس لجبر الكسر))، حيث تقوم الأمم المتحدة، المشلولة من القمة بسبب عدم فعالية مجلس الأمن التابع لها، بفسح المجال لوكالاتها الإنسانية برفع الأنقاض، وإزالة بقع الدماء، ودفن موتى الحروب التي فشلت في منعها.

التموضع من اجل المستقبل

بالفعل، هناك حديث عما قد تبدو عليه إسرائيل وفلسطين ((في اليوم التالي)). لسوء الحظ، لا أحد لديه فكرة واضحة، والعديد من البلدان تبدو مرتبكة، وهي تحاول العثور على الكلمات المناسبة لوصف ما يحدث، ناهيك عن صياغة موقف دبلوماسي متماسك.

دخلت بريطانيا على سبيل المثال، في خلاف سخيف حول الحق في الاحتجاج تأييدا لسكان غزة، وجعلت عمل الشرطة أكثر صعوبة. أما ألمانيا، وفي سياق جهودها لإظهار الدعم لإسرائيل (أو على الأقل تصريحات بعض سياسييها) انحرفت نحو الإسلامافوبيا الموجهة ضد سكانها المسلمين.

هنا في سويسرا، تعهدت الحكومة مؤخرًا بتقديم أموال إضافية لوكالات الإغاثة الكبيرة للمساعدة، على ما يبدو، في عملها في غزة. لكن قبل أيام فقط من ذلك، أعلنت أنها ستعلق تمويل 11 منظمة غير حكومية صغيرة (ست منظمات فلسطينية وخمس إسرائيلية). ويعمل جميعها في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وجاء في بيان سويسرا أنه بالنظر إلى السياق المتغير في الشرق الأوسط، فإنها تريد ((إجراء تحليل معمق جديد لجميع التدفقات المالية)) من أجل تقييم ((أهمية وجدوى البرامج)). وانتهى القرار إلى استئناف المساعدات، باستثناء إلى ثلاث منظمات فلسطينية.

من المفهوم أن الدول، خاصة عندما يسود غبار الحرب، تريد التأكد تمامًا من أن أموال دافعي الضرائب تذهب إلى حيث من المفترض أن تذهب، لكن إيرين كيلبرايد من هيومن رايتس ووتش تنتقد القرار السويسري. مشيرة إلى أنه نظرًا لأن جميع المنظمات الـ 11 طويلة الأمد ومعروفة جيدًا وتم تقييمها آخر مرة من قبل السويسريين هذا الصيف فقط، فقد أخبرت بودكاست "من داخل جنيف" أن "القرار السويسري بتعليق التمويل في هذه الظروف خطأ".

وبالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "الآن ببساطة ليس الوقت المناسب لمزيد من خنق مجتمع حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين. إن وجود الصراع المسلح يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون بشكل أكبر وليس أقل أهمية. هذه هي اللحظة الخاطئة بالضبط للتوقف عن دعم المجتمع المدني. "

لسماع المزيد من هذه المناقشة الرائعة، بما في ذلك أفكار زيد حول مرونة القانون الدولي، وعدم قدرتنا على رؤية ما وراء آلامنا، استمع إلى "من داخل جنيف" - إنه بودكاست جدير بالاستماع!

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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