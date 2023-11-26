"الشارقة الإسلامي" يُطلق باقة الامتيازات المصرفية "زود" لموظفي حكومة الشارقة

(MENAFN
- Saharapr) أطلق مصرف الشارقة الإسلامي وبالتعاون مع برنامج الخصومات الحكومي "وفــر" بدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة باقة الامتيازات المصرفية "زود" الجديدة والمقدمة حصريًا لجميع موظفي الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة، وتضم نسب أرباح مميزة، ومكافآت مالية وامتيازات وتسهيلات مصرفية بما يتوافق مع مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وشهد قصر الثقافة بالشارقة مراسم إطلاق الباقة بحضور كل من سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة وسعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.
مصرف الشارقة الإسلامي يحرص على ترسيخ مكانته كشريك إستراتيجي فاعل وداعم للقطاع الحكومي بجهاته المختلفة
وفي هذا الجانب، قال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يسعدنا أن نواصل تعاوننا الهادف مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة في سبيل دعم موظفي القطاع الحكومي في مؤسسات وهيئات ودوائر الإمارة، وتمكينهم من المساهمة في نهضة الشارقة وتطورها، من خلال دعمهم بحلول مصرفية مبتكرة، ومنحهم قيمة مضافة تعزز من تجربتهم مع المصرف وثقتهم بخدماته".
حزم تنافسية متعددة من الامتيازات والخصومات والتسهيلات المصرفية لموظفي حكومة الشارقة
وأكد سعادة محمد عبدالله حرص مصرف الشارقة الإسلامي على ترسيخ مكانته كشريك إستراتيجي فاعل وداعم للقطاع الحكومي بجهاته المختلفة وعلى رأسها دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وذلك من خلال توفير باقة "زود" المميزة لموظفي حكومة الشارقة، وكذلك باقي الجهات الشبه حكومية التابعة بالإمارة، لافتًا إلى أن المصرف يؤدي دورًا إيجابيًا في تقديم الاستشارات المالية للموظفين من خلال مجموعة مبادرات توعوية وتثقيفية تتناول جوانب عدة مثل الإدارة المالية وأهمية التوفير والاستثمار مع التحذير من مخاطر الاحتيال المصرفي، بهدف المحافظة على أموالهم وحمايتها.
وتابع سعادته إن فريق التسويق في المصرف سيقوم بتنفيذ 11 جولة تسويقية في مختلف مناطق ومدن الشارقة ضمن الحملة التعريفية بالباقة خلال الفترة من نوفمبر الحالي ولغاية فبراير من العام المقبل.
وبدوره ثمن سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية هذه الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي الذي يمثل ثقلاً اقتصادياً هاماً في إمارة الشارقة.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله في حشد كبار الشركاء في القطاع الخاص لتطبيق الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم العنصر البشري والإسهام في نهضته وتنميته، بما ينعكس على خدمة الإمارة وازدهارها.
وأكد أن باقة الامتيازات المصرفية من الشارقة الإسلامي ستسهم في حصول موظفي الحكومة على قيمة مضافة ترتقي بالخدمات المقدمة لهم، وتحقق مساعي برنامج "وفر" في تقديم سلع وخدمات بجودة عالية تلبي كافة الاحتياجات وتسهم في إرضاء جميع المستفيدين وإسعادهم وتحقيق الرفاه وجودة الحياة.
واعتبر هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود الدائرة الرامية لبناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي واستثمار تلك الشراكات في تطوير الخدمات المقدمة لكافة موظفي الحكومة وحاملي بطاقة وفر الذين يفوق عددهم 90 ألف مستفيد.
جوائز قيمة مختلفة تشمل سيارة تسلا 2024، وهواتف متحركة وسبائك ذهبية
وتشمل العروض المصاحبة لحملة التعريف بباقة "زود" سحوبات شهرية على جوائز قيمة مختلفة تشمل سيارة تسلا 2024، وهواتف متحركة وسبائك ذهبية، مما يمنح الموظف فرصًا متعددة للدخول في السحوبات عند التقدم بطلب المنتجات والخدمات المصرفية.
مكافآت ترحيبية وعدد من المزايا والتسهيلات
وتنفرد باقة "زود" بمجموعة من المزايا المقدمة للموظفين فيما يتعلق بالحسابات الشخصية، والتمويلات والودائع، والبطاقات الائتمانية، والخدمات الرقمية الفورية، حيث توفر باقة زود مكافآت ترحيبية تصل إلى 4,500 درهم عند قيام الموظف بفتح حساب شخصي وتحويل راتبه إلى المصرف، حيث تتضمن مكافأة تصل إلى 1000 درهم عند تحويل الراتب، و 3 آلاف درهم في حال التقديم على طلب تمويل مع استخراج بطاقة ائتمان، فضلًا عن حصوله على مكافأة مالية أخرى بقيمة 500 درهم عند طلب بطاقة ائتمان اضافية تودع في البطاقة، وكذلك منحه نسب أرباح مميزة على التمويلات.
وستتيح الباقة الجديدة حصول الموظفين على العديد من المزايا والتسهيلات عند الحصول على التمويلات والودائع تحت شعار "تستاهل وزود"، تشمل نسب أرباح سنوية مميزة للتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، إضافة إلى التمويل العقاري مع هامش ربح ثابت لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما تشمل حصول الموظف على أرباح تصل إلى 15.75% في الوديعة الثابتة MaxPlus، وأيضًا الحصول على أعلى عوائد متوقعة تصل إلى 5.35% في الوديعة المرنة طويلة الأجل Flexi.
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