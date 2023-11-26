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الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ5 أمتار

11/26/2023 4:29:59 AM
(MENAFN- Youm7) حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد على البحر المتوسط وذلك فى ظل اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج الذى يصل لـ 5 أمتار .



ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.






















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