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الأسيرة إسراء جعابيص: نخجل من الفرح وفلسطين جريحة

11/26/2023 4:29:58 AM
(MENAFN- Youm7) عانقت الاسيرة اسراء جعابيص التي تبلغ من العمر 38 عاماً، ابنها معتصم، البالغ من العمر الآن 15 عاماً، والذي تركته عندما كان عمره ثماني سنوات فقط، وعلّقت جعابيص في لقاء تليفزيوني بعد الافراج عنها على هذه اللحظة "بس كان عندي حب فضول أعرف شو ريحته".

اتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر 2015.

وبحسب موقع الـ "BBC"
قالت جعابيص
في اللحظات الأولى للإفراج عنها إنها تخجل أن تفرح بخروجها من السجن "وفلسطين جريحة"، وأشارت جعابيص إلى أنها تعرضت وزميلاتها للتنكيل والضرب في السجن، كما دعت إلى الإفراج عن جميع زميلاتها قائلةً إن فتيات فلسطينيات صغيرات السن "تعرضن لممارسات لا توصف" في السجون الإسرائيلية .

وقالت شقيقتها بتول إن العائلة تلقت خبر الإفراج عن إسراء عبر كتاب أرسلته السلطات الإسرائيلية لشقيقهم لتوقيع أوراق الخروج النهائية من المحكمة.








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