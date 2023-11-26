وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: 63% من سكان غزة يفتقرون للأمن الغذائى

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأعنف والأكثر دموية على مدي عقدين، متابعا: "دمار هائل لحق بقطاع غزة وتم تدمير شامل للنية التحتية والمرافق".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": مناطق شمال قطاع غزة لا تزال لحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثية والحاجات الإنسانية.. ونحدد مراكز لتوزيع المساعدات بالقطاع .. و63 % من السكان يفتقرون للأمن الغذائي".

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية: "العدوان الإسرائيلي يهدف لتهجير أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ويمنع عودة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله والمواطنون مصرون على العودة لمناطق الشمال".



