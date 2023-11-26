وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: 63% من سكان غزة يفتقرون للأمن الغذائى

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأعنف والأكثر دموية على مدي عقدين، متابعا: "دمار هائل لحق بقطاع غزة وتم تدمير شامل للنية التحتية والمرافق".
وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": مناطق شمال قطاع غزة لا تزال لحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثية والحاجات الإنسانية.. ونحدد مراكز لتوزيع المساعدات بالقطاع .. و63 % من السكان يفتقرون للأمن الغذائي".
وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية: "العدوان الإسرائيلي يهدف لتهجير أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ويمنع عودة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله والمواطنون مصرون على العودة لمناطق الشمال".
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