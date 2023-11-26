وزير فلسطينى: مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لإتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لإتمام اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف الوزير الفلسطينى: "نسعى لفتح مسار سياسي شامل وتمديد للهدنة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وجرى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مقررًا لها.



