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الهلال الأحمر الفلسطينى: إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة أمس

11/26/2023 4:29:58 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لغزة أمس دعما للقطاعين الصحي والإغاثي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وجرى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مقررًا لها.








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