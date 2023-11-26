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مدارس المتفوقين تبدأ تقييم الطلاب بامتحان منتصف الفصل الدراسى الأول

11/26/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تقييم الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام بامتحان منتصف الفصل الدراسى الأول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موضحة أن الامتحان بدأت اليوم 26 من نوفمبر الجارى.



وأوضحت، أنه بالنسبة لجدول الصف الأول الثانوي يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.



وعن جدول الصف الثانى الثانوى، يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والمواطنة و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.


















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