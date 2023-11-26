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وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في دمياط وأسوان

11/26/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظات دمياط وأسوان ومدينة الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، والتأجيل على 7 أقسام مساحية في محافظة سوهاج منها مركز دار السلام والمراغة وساقلته.

صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 852 لسمة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.

نص القرار 1

نص القرار 2

نص القرار 3









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