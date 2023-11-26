وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في دمياط وأسوان

(MENAFN
- Youm7) نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظات دمياط وأسوان ومدينة الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، والتأجيل على 7 أقسام مساحية في محافظة سوهاج منها مركز دار السلام والمراغة وساقلته.
صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 852 لسمة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.
نص القرار 1
نص القرار 2
نص القرار 3
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