مصادر بالتعليم تكشف ملامح تطوير الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شكل وملامح تطوير الثانوية العامة الجديد، موضحة أنه يتيح دخول الطالب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالدرجة الفعلية، لكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كي يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، ولكن هذه المعايير لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، وجار دراسة كل ما يتعلق بالنظم التعليمية الثانوية فى كثير من الدول.
وأوضحت المصادر، أن المقترح الخاص بتطوير الثانوية العامة الجديد يتضمن مسارات مختلفة حسب ميول الطالب، بحيث لا يتم إجباره على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة، ولكن سيكون لكل مسار مجموعة من المواد، تتناسب مع تطلعات ومستوى وطموحات الطالب، مع إمكانية تعديل مسار الدراسة إذا وجد الطالب أن سلك مسارا لا يتناسب مع ميوله.
MENAFN26112023000132011024ID1107486198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.