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مصادر بالتعليم تكشف ملامح تطوير الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

11/26/2023 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شكل وملامح تطوير الثانوية العامة الجديد، موضحة أنه يتيح دخول الطالب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالدرجة الفعلية، لكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كي يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، ولكن هذه المعايير لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، وجار دراسة كل ما يتعلق بالنظم التعليمية الثانوية فى كثير من الدول.



وأوضحت المصادر، أن المقترح الخاص بتطوير الثانوية العامة الجديد يتضمن مسارات مختلفة حسب ميول الطالب، بحيث لا يتم إجباره على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة، ولكن سيكون لكل مسار مجموعة من المواد، تتناسب مع تطلعات ومستوى وطموحات الطالب، مع إمكانية تعديل مسار الدراسة إذا وجد الطالب أن سلك مسارا لا يتناسب مع ميوله.














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