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شاهد أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو

11/26/2023 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، صورا توضح تقدم الأعمال بمحطة مترو المتحف المصرى الكبي ، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم.
ويصل عدد محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى

جانب من أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى

محطة مترو المتحف المصرى بالخط الرابع للمترو








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