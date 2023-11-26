روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق موسكو

MENAFN - Youm7) قالت روسيا الأحد إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة، مضيفة أنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة فوق مناطق متفرقة منها موسكو.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق منها موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

وقال أليكسي ديومين، حاكم منطقة تولا، إن شخصا أصيب عندما اصطدمت طائرة مسيرة تم اعتراضها ببناية سكنية.

وذكر سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو: "كانت هناك محاولة لشن هجوم كبير بطائرات مسيرة أثناء الليل".

وقال مسؤولون روس إن عدة طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت في عدة مناطق في منطقة موسكو.

وقالت صحيفة كوميرسانت إن رحلات الطيران أرجئت أو ألغيت في مطارات رئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إنها دمرت 8 طائرات مسيرة هجومية من أصل تسع أطلقتها روسيا خلال الليل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

جاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي، بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وحذرت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من أن روسيا ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال الشتاء كما فعلت العام الماضي.