الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإطلاق سراح المزيد من الرهائن خلال الهدنة

MENAFN - Youm7) جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، دعوته لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتوسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفي مختلف أنحائه، خلال الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المسؤول الأممي عن تقديره وإشادته بحكومات مصر وقطر والولايات المتحدة لجهودهم الحثيثة لتسهيل هذا الاتفاق، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن الاستفزازات أو أي أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ، كما حث الأطراف على بذل كل الجهد الممكن للتوصل إلى وقف إنساني ممتد لإطلاق النار والسعي إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما.

بدورها، جددت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، دعوة الهيئة للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن وحماية جميع النساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتحقيق السلام العادل لإسرائيل وفلسطين.

ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس جيبرييسوس" إن المنظمة تمكنت مع شركائها الأمميين ولجنة الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل 22 مريضا و19 مرافقا لهم، بأمان من المستشفى الأهلي شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وأشار إلى أن المنظمة، قبل يومين، قادت مهمة أممية مشتركة أخرى لنقل 151 مريضا وأقاربهم وعاملين في المجال الطبي من مستشفى الشفاء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 200 شاحنة أرسلت من نيتسانا إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وقد فُرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة للأونروا في غزة، لتكون أكبر قافلة مساعدات إنسانية يتم استقبالها في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن فرق الإغاثة من الأمم المتحدة وشركائها ستواصل توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات السكان في أنحاء غزة خلال الأيام المقبلة.