شاهد..حرائق بوليفيا تخرج عن السيطرة وتؤدى لإغلاق المدارس وفرنسا ترسل مساعدات

MENAFN - Youm7) وصل حوالي 40 من رجال الإطفاء الفرنسيين إلى بوليفيا للتعاون في مكافحة حرائق الغابات التي تؤثر على البلاد، وهو دعم يضاف إلى المساعدات الإنسانية ومواد مكافحة الحرائق التي أرسلتها تشيلي إلى بوليفيا، حيث خرجت الحرائق عن السيطرة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.

وأدت الحرائق إلى احتراق الحيوانات، وتحول أكثر من 2.9 مليون هكتار إلى رماد، وتم إخلاء المناطق، وإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المدارس بسبب الدخان وسوء نوعية الهواء في مدن مثل سانتا كروز ولاباز، بالإضافة إلى احتجاز أكثر من 50 شخصًا بتهم اشعال الحرائق.

وأشار نائب وزير الدفاع المدني، خوان كارلوس كالفيمونتس، والسفيرة الفرنسية لدى بوليفيا، هيلين روس، إلى أن رجال الإطفاء سيعملون في تشيكيتانيا، وهي منطقة تقع في شرق البلاد، حيث كان الوضع حرجًا ، منذ أسابيع .

وقال كالفيمونتس إنه بسبب الأمطار الأخيرة "تغيرت الظروف بشكل جذري"، حيث لم يكن هناك حريق في بوليفيا، لذلك سيتم توجيه دعم رجال الإطفاء الفرنسيين نحو تعاون "أكثر شمولا".

وحدد نائب الوزير أن المهام الموكلة إلى الهيئة المتخصصة وهى التى ستكون مراقبة المنطقة وإجراء دورات تنشيطية وإدارة التقنيات وإدارة المخاطر وغيرها.

وبالمثل، من المقرر وصول طائرة تابعة للقوات الجوية التشيلية لنقل مساعدات إنسانية مثل الغذاء والماء، بالإضافة إلى معدات لمكافحة الحريق، حسبما أفادت وزارة خارجية تشيلى أمس السبت.

وسافر الرئيس البوليفي لويس آرس إلى بلدة روريناباك، إحدى بوابات محمية ماديدي بارك، إحدى أكثر المحميات تنوعًا بيولوجيًا في العالم، للقاء رجال الإطفاء الذين يعملون في تلك المنطقة.

وقبل أيام طلبت بوليفيا مساعدة دولية من البرازيل وتشيلي وفرنسا وفنزويلا لمكافحة الحرائق التي أثرت بشكل رئيسي على منطقة الأمازون في لاباز، ومقاطعتي بيني وسانتا كروز في الشرق.

والثلاثاء الماضي، وصل نحو 30 رجل إطفاء متخصصين من فنزويلا إلى بوليفيا، وبعد أيام قليلة تبرعت فرنسا بـ53 خوذة لوحدة تابعة للشرطة البوليفية متخصصة في حالات الطوارئ.

يُعزى الحريق في كثير من الحالات إلى ما يسمى بـ "الشاكيوس"، وهى الحرائق التى تحدث بسبب

ممارسة القطع والحرق، حيث يقوم المزارعون بقطع النباتات وحرقها لتطهير الأرض وإعداد التربة للزراعة، لكن هذه الحرائق تخرج على نطاق السيطرة في كثير من الأحيان، ما يتسبب في دمار واسع النطاق.

ودمرت حرائق الغابات نحو 6.7 ملايين فدان (2.7 مليون هكتار) هذا العام في بوليفيا، وهي الدولة التي تعاني منذ أشهر الجفاف الشديد الذي أثّر في إمدادات المياه في المناطق الحضرية، وهدد الأراضي الزراعية الحيوية.



