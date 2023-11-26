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تصريحات قادة إسبانيا وبلجيكا فى مصر حول حرب غزة تفتح أزمة دبلوماسية مع إسرائيل

11/26/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، خلال زيارتهما الى مصر واجتماعهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حول الهجوم الإسرائيلي "العشوائي" على قطاع غزة ، غضب حكومة بنيامين نتنياهو وفتحت أزمة دبلوماسية ، حسبما قالت صحيفة "انودا ثيرو" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن
الوضع تصاعد
إلى حد استدعاء ممثلي كل دولة للتشاور. واعتبرت إسرائيل هذه التصريحات بمثابة "دعم للإرهاب"، وهو الاتهام الذي رفضته إسبانيا "بشدة"، خاصة وأن رئيس الحكومة الإسبانية تحدث عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية والبلجيكية زارا معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة ، وقال سانشيز "يتعين علينا دعوة إسرائيل الى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولى"، مضيفا " أن "الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بدولة فلسطين".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تدمير غزة، وقال إنه "غير مقبول"، وأضاف:"لا يمكننا أن نقبل أن يتم تدمير مجتمع بالطريقة التي يتم بها تدميره".

وأعرب كلاهما عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني وقالا إنهما جاءا إلى رفح حاملين رسالة إنسانية. "لقد قُتل العديد من المدنيين، وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن الضحايا الأوائل هم من النساء والأطفال. قال دي كرو: "هناك عائلات ومجتمعات دمرت".

وجاء الرد الإسرائيلي على تلك التصريحات،
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة بنيامين نتنياهو منزعجة من كلماته، وأدانت "التصريحات الكاذبة لرئيسى حكومتي إسبانيا وبلجيكا، التي تدعم الإرهاب".

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ردا على ذلك إن "الاتهامات باطلة تماما وغير مقبولة ونحن نرفضها رفضا قاطعا، مشيرا إلى أنهم يقومون بتحليل "الرد المناسب".









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