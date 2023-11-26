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رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية ونائبيه

11/26/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول، قبِل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو هيون، ونائبيه.


وذكر المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - أن "يون، قبِل أيضا استقالة كل من: كوون تشون تايك، النائب الأول لمدير جهاز المخابرات، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير الجهاز".


وقال المكتب الرئاسي إن رئيس جهاز المخابرات الوطنية المستقيل عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد، وبناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة خلال فترة تغيير الإدارة".


ومن المقرر أن يتم تعيين الدبلوماسي السابق هونج جانج وون، نائبا أول للمدير، ويتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات في الوقت الحالي







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