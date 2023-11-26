غياب 8 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الليلة

MENAFN - Youm7) يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى تقام ببرج العرب.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة أبو سليم الليلة كل من "محمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة" للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:حراسة المرمى:محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.الدفاع:عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.الوسط:نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما ".الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.وفازالزمالكعلى بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.