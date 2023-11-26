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أنتونى موديست يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة سموحة بسبب إصابة الضامة

11/26/2023 4:29:49 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإصابة، ويغيب المهاجم الفرنسى عن مباريات وتدريبات الفريق لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، على أقل تقدير، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن شد فى العضلة الضامة.

وحقق الاهلى فوزاً على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وافتتح محمود كهربا التسجيل في الدقيقة 66 برأسية من تصويبة إمام عاشور، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة ببطن القدم، واختتم صلاح محسن الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الأهلى



1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد والأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.







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