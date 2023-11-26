معتمد جمال يحذر لاعبى الزمالك من الاستهتار بأبو سليم

MENAFN - Youm7) حذر معتمد جمال المدرب العام لفريق الزمالك ، والقائم بأعمال المدير الفنى، لاعبى فريقه من الاستهتار بفريق أبو سليم فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالأسكندرية، ويلتقى الزمالك مع أبو سليم بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز فى المباراة من أجل تحقيق الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط لتكون بداية قوية فى البطولة، وحتى لا يدخل الفريق فى حسابات معقدة ، بالإضافة إلى تجنب تقديم الهدايا للمنافسين فى المباريات المقبلة فى البطولة.



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عواد في حراسة المرمى، وفى الدفاع.. عمر جابر وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى، وفى الوسط.. دونجا وعمرو السيسى، وسيد نيمار، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وفى الهجوم.. سامسون أكينولا.