معتمد جمال يحذر لاعبى الزمالك من الاستهتار بأبو سليم

(MENAFN
- Youm7) حذر معتمد جمال المدرب العام لفريق الزمالك ، والقائم بأعمال المدير الفنى، لاعبى فريقه من الاستهتار بفريق أبو سليم فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالأسكندرية، ويلتقى الزمالك مع أبو سليم بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز فى المباراة من أجل تحقيق الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط لتكون بداية قوية فى البطولة، وحتى لا يدخل الفريق فى حسابات معقدة ، بالإضافة إلى تجنب تقديم الهدايا للمنافسين فى المباريات المقبلة فى البطولة.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عواد في حراسة المرمى، وفى الدفاع.. عمر جابر وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى، وفى الوسط.. دونجا وعمرو السيسى، وسيد نيمار، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وفى الهجوم.. سامسون أكينولا.
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