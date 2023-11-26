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كرم جابر يتلقى دعوة من فنلندا للمشاركة فى معسكر وبطولة دولية

11/26/2023 4:29:48 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة،
للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا 🇫🇮 الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقررأن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما و تحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.

ووافق اتحاد
المصارعة
على طلب كرم جابر لاعب المنتخب السابق بالعودة والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام فى مصر مارس المقبل.

من جانبه قال محمد محمود، نائب رئيس اتحاد المصارعة، إن كرم جابر قيمة وقامة كبيرة في الوسط الرياضى عامة و لمصارعة خاصة، وسيتم إقامة تجارب للمقارنة بينه وبين محمد جبر لاعب المنتخب والذى يلعب في نفس وزن كرم جابر، على أن تحسم التجارب اللاعب الذى سيشارك في منافسات البطولة الأفريقية .








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