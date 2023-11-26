كرم جابر يتلقى دعوة من فنلندا للمشاركة فى معسكر وبطولة دولية

(MENAFN
- Youm7) تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة،
للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا 🇫🇮 الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر المقبل.
ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقررأن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما و تحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.
ووافق اتحاد
المصارعة
على طلب كرم جابر لاعب المنتخب السابق بالعودة والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام فى مصر مارس المقبل.
من جانبه قال محمد محمود، نائب رئيس اتحاد المصارعة، إن كرم جابر قيمة وقامة كبيرة في الوسط الرياضى عامة و لمصارعة خاصة، وسيتم إقامة تجارب للمقارنة بينه وبين محمد جبر لاعب المنتخب والذى يلعب في نفس وزن كرم جابر، على أن تحسم التجارب اللاعب الذى سيشارك في منافسات البطولة الأفريقية .
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